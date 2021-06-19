Benzema: 'Beklentilerin farkındaydım, şimdi mutluyum'

Karim Benzema EURO 2020'de fileleri 2 kez havalandırdığı Portekiz maçı sonrasında konuştu.



Real Madridli yıldız açıklamasında beklentileri karşıladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Kendimden hiç şüphe duymadım ve beklentiler olduğunun farkındaydım. Golümü attım ve şimdi de bunun tadını çıkaracağım" diye konuştu.



Fransa teknik direktörü Didier Deschamps ise "En iyi pozisyonu elde ederek gruptan lider çıktık. Bu ciddiyetimizi gösteriyor. Bunun tadını yeni maça kadar çıkarıp finale kadar gitmek istiyoruz" sözlerini kulandı.



