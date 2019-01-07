Benson: "Anthony gitmek isterse, zorla tutamayız"

New Orleans Pelicans sahibi Gayle Benson, takımın gittiği yönü sevdiğini ve bunun üzerine yatırım yapacağını, ayrıca Anthony Davis'in gitmek istemesi durumunda kendisini zorlamayacağını belirtti.
Benson, şu ifadeleri kullandı: "Gençlere biraz daha zaman vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yapmamız gereken daha çok para yatırıp büyük oyuncuları almak ve Anthony'yi burada tutmak için her şeyi yapmak. Şu anda elimizde olanları gerçekten beğeniyorum. Anthony'yi çok seviyorum fakat eğer ayrılmak isterse, onu zorla tutamayız."
Davis'in sezon ortalamaları 28.5 sayı, 13.3 ribaund ve 2.6 blok şeklinde.