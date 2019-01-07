Benson: "Anthony gitmek isterse, zorla tutamayız"

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New Orleans Pelicans sahibi Gayle Benson, takımın gittiği yönü sevdiğini ve bunun üzerine yatırım yapacağını, ayrıca Anthony Davis'in gitmek istemesi durumunda kendisini zorlamayacağını belirtti.Benson, şu ifadeleri kullandı:Davis'in sezon ortalamaları 28.5 sayı, 13.3 ribaund ve 2.6 blok şeklinde.