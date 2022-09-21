Bennett: 'Rıdvan'ı daha çok izleyeceğiz'

Rangers kulübü başkan yardımcısı John Bennett, verdiği röportajda Beşiktaş'tan transfer edilen Rıdvan Yılmaz'la ilgili konuştu.



Milli futbolcunun transfer olduğu kısa sürede kendisini gösterememesini eleştirenlere seslenen Bennett, "Rıdvan Yılmaz'ı yeterince görmedik, daha çok maçını göreceğimizi düşünüyorum. Bu transfer için çok para harcadığımız doğru ama onu beş hafta değil, beş ay değil, beş yıllığına kadromuza kattık. Onu değerlendirmek için 5 yıl beklemeyeceğim elbette ama 5 haftada da yargılamayacağım. Biraz daha sabretmeyi öğrendim" diye konuştu.



Beşiktaş'tan Rangers'a 4 milyon euroya transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç Ligi, İskoç Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 176 dakika forma şansı buldu ve 1 asist yaptı.





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