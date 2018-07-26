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Bennacer'den Galatasaray için ilginç yanıt

Empoli forması giyen Ismael Bennacer, İtalyan basınına verdiği röportajında Galatasaray ile ilgili sorulan soruya ilginç bir yanıt verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bennacer'den Galatasaray için ilginç yanıt
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26 Temmuz 2018 14:15
Transfer döneminde Galatasaray'ın da gündeminde olan isimlerden Ismael Bennacer, İtalyan basınına verdiği röportajında transferle ilgili soruları da yanıtladı.

Empoli'nin Serie A'ya çıkmasında önemli rol oynayan ve orta saha takviyesi yapacak Galatasaray ile anılan Bennacer, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

''TARAFTARLARIN MESAJLARIYLA İSTİLA EDİLDİ...''

Röportaj sırasında 'Bugüne kadar Galatasaray ile ilgili çok şey yazıldı. Ne düşünüyorsun?' şeklindeki soruyu yanıtlayan genç orta saha oyuncusu ''Gazetelerde yazanları okumuyorum ama Türk taraftarların mesajlarıyla istila edilmiş bir sosyal medya profilim oldu. Dürüst olmak gerekirse böyle mesajlar almak güzel bir şey ama ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim'' ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu hedefinin Serie A'da kalmak olduğunu da söylerken ''Serie A'da kalıp, kendimi burada test etmek istiyorum'' dedi.

20 yaşındaki Cezayirli Ismael Bennacer ile Galatasaray'ın yanı sıra Serie A ekiplerinden Atalanta da ilgileniyor. Genç oyuncu geçen sezon Serie B'de 39 resmi maçta görev alırken 2 gol, 4 asistik performans sergiledi.



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