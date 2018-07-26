Bennacer'den Galatasaray için ilginç yanıt

Transfer döneminde'ın da gündeminde olan isimlerden, İtalyan basınına verdiği röportajında transferle ilgili soruları da yanıtladı.'nin Serie A'ya çıkmasında önemli rol oynayan ve orta saha takviyesi yapacakile anılan Bennacer, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Röportaj sırasındaşeklindeki soruyu yanıtlayan genç orta saha oyuncusuifadelerini kullandı.Genç oyuncu hedefinin Serie A'da kalmak olduğunu da söylerkendedi.20 yaşındaki Cezayirli Ismael Bennacer ile Galatasaray'ın yanı sıra Serie A ekiplerinden Atalanta da ilgileniyor. Genç oyuncu geçen sezon Serie B'de 39 resmi maçta görev alırken 2 gol, 4 asistik performans sergiledi.