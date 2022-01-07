Benjamin Mendy, serbest bırakıldı!

7 ayrı tecavüz vukuatı ile yargılanan Manchester City'nin sol beki Benjamin Mendy'nin, mahkeme tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.



İngiliz basınına göre, çeşitli suçlarla yargılanan futbolcunun Chester Crown Mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakıldığı aktarıldı.



27 yaşındaki oyuncu, 26 Ağustos'tan beri gözaltındaydı ve 7'si cinsel istismar olmak üzere toplamda 8 suçtan yargılanıyordu.





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