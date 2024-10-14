Benjamin Mendy: "Hedef alınmam adil değil"

Manchester City döneminde tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları ile yargılanan Benjamin Mendy, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Benjamin Mendy: 'Hedef alınmam adil değil'
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14 Ekim 2024 19:37
Manchester City döneminde tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları ile yargılanan Benjamin Mendy, açıklamalarda bulundu.

Katıldığı partilere kulüp kaptanı dahil birçok futbolcunun katıldığını söyleyen Benjamin Mendy, "Katıldığım ve düzenlediğim partilerde, kulüp kaptanı da dahil Manchester City'nin birçok as oyuncusu da yer aldı. Hepimiz alkol aldık, kadınlarla ilişkiler yaşadık, corona kurallarını ihlal ettik." dedi.

"HAKSIZ YERE SUÇLANDIM"

Kendisinin hedef gösterildiğini belirten Mendy, "Bunlar benim davranışımı mazur göstermez ancak benim hedef alınmamın adil olmadığını düşünüyorum. Benimle diğer Manchester City oyuncuları arasındaki fark, haksız yere tecavüzle suçlanan ve kamuoyu önünde aşağılanan benim!" ifadelerini kullandı.

"BANA BORÇ VERDİLER"

Mendy ayrıca, "Manchester City bana ödeme yapmayı bıraktığında kendimi çok kötü hissettim. Nafaka ödemekte zorlandım. Raheem Sterling, Bernardo Silva ve Riyad Mahrez, bana bu süreçte borç verdi." açıklamasını yaptı.

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