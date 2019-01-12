VERİLER ŞOKE ETTİ

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, antrenmanlardaki formuyla alkış topluyor. Sezon başı kadro dışı kalan ve yaşı itibariyle "Antrenmanlarda geride kalır ve sezon sonu futbolu bırakır" tarzında birçok yoruma karşın 37'lik kaptan, ünlü aktör Brad Pitt'in canlandırdığı yaşlı doğup gençleşen karakteri Benjamin Button'ı hatırlattı.Ersun Yanal'ın daha önce görevde bulunduğu dönemde elinde bulunan Volkan Demirel'in 5 yıl önceki verileri şimdikilerle karşılaştırıldı. Testler sonucunda Fenerbahçe kalecisinin 2014 yılındaki verilerinde geri gitme olmadığı tam tersine çok sayıda veride daha iyi durumda olduğu tespit edildi.Kampta başarılı eldivenin vücuttaki takip cihazıyla nabız seri atlayıp kalkma çalışmalarındaki performansı da tam not aldı.Ersun Yanal'ın Volkan'a "Senin bu kadar iyi çalışıp döneceğini beklemiyordum. Yaşın itibariyle bu gençlerden daha iyi durumda olmana sevindim. Performansının dışında üstlendiğin ağabey göreviyle benim görev sürem boyunca en önemli ismim olacaksın" dediği öğrenildi.