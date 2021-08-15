Benjamin Button Atiba!

Atiba Hutchinson unutulmaz film karakteri Benjamin Button gibi yaşlanmıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Benjamin Button Atiba!
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15 Ağustos 2021 14:29
Atiba Hutchinson
Atiba Hutchinson
Beşiktaş
Atiba Hutchinson unutulmaz film karakteri Benjamin Button gibi yaşlanmıyor, gençleşiyor.

8 Şubat'ta 39 yaşına girecek olan Kanadalı yıldızın formunun azalacağını düşünenler her defasında yanılıyor.

Kartal'ın yaşayan efsanesi sezonun ilk maçında da takımın en hareketli ismiydi ve 10 numara bölgesinde oynamasına rağmen sahada basmadık yer bırakmadı. Muhteşem oyununu bir de golle süsleyen Atiba için eski takım arkadaşı Demba Ba, "Yaşayan efsane" paylaşımında bulundu.


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