Benjamin: "Bulls, T-Mac ve O'Neal'ı ucuza kapatmaya çalışıyordu"

Eski Chicago Bulls oyuncusu Corey Benjamin, eski genel menajer Jerry Krause'un Tracy McGrady, Tim Thomas veya Jermaine O'Neal'ı ikna etmesi durumunda, sözleşmesini yenileyeceğini söylediğini belirtti.



Benjamin geçtiğimiz günlerde HoopsHype'tan Alex Kennedy'ye, Chicago'daki Michael Jordan sonrası dönem hakkında açıklamalar yaptı.



1998-2001 yılları arasında Bulls için oynayan Benjamin, takımın sekiz yıl içinde Bulls'un altı şampiyonluk kazanmasının ekmeğini yemeye çalıştığını ve serbest oyuncu döneminde McGrady, Thomas ve O'Neal gibi yıldız olacak oyuncuları düşük ücretle almaya ikna etmeye çalıştırdığını belirtti.



"Benim menajerim Arn Tellem'dı ve Arn birçok yıldız oyuncuyu temsil ediyordu. Bulls, serbest oyuncuları almaya çalışıyordu. Tracy McGrady, Tim Thomas ve Jermaine O'Neal'ı getirdiklerinde onları ben ağırlamıştım. Bu toplantılar için bizzat oradaydım, çünkü hepimiz aynı menajer (Arn) tarafından temsil ediliyorduk. Jerry Krause'un bana, 'İmzalamalarını sağlayabilirsen, sözleşmeni yenilerim' dediğini hatırlıyorum."



"Tim Duncan'ın geldiğini hatırlamıyorum, ama Duncan'ı istediğimizi biliyorum. Ama onlara diğer takımların sunduğu parayı sunmuyorduk. Tracy ve Jermaine'in bana, 'Bana bir paket fıstık teklif ediyorlar' dediklerini hatırlıyorum. Bu adamları en üst düzeye çıkarmaya çalışmıyorlardı; daha küçük sözleşmeler vermeye çalışıyorlardı."



ESKİ YAZAR DA DOĞRULADI



Eski Chicago Bulls yazarı Kent McDill de bu hikayeyi doğruladı:



"Kulağa doğru geliyor. Bulls organizasyonu - Krause veya Reinsdorf olsun - Chicago Bulls'un gibi başarılı bir takımla ilişkilendirilmenin, başka bir yerde kazanabileceğiniz paradan daha değerli olduğunu düşünüyordu. Kimse bu hikayeyi yememişti."



