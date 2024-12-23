Benito Villamarin'de 2 gol var, kazanan yok

La Liga'nın 18. haftasında Real Betis ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.
Benito Villamarin'de oynanan maçta Real Betis ile Rayo Vallecano 1-1 berabere kaldı.
Real Betis'in golünü penaltıdan Isco kaydederken Rayo Vallecano'nun golünü Isaac Palazon Camacho attı.
4 MAÇ ARADAN SONRA BERABERLİK
Bu sonuçla birlikte evinde Rayo Vallecano'ya karşı 4 maç aradan sonra puan kaybeden Real Betis, 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 22 puanla 12. sırada.
Benito Villamarin'de oynanan maçta Real Betis ile Rayo Vallecano 1-1 berabere kaldı.
Real Betis'in golünü penaltıdan Isco kaydederken Rayo Vallecano'nun golünü Isaac Palazon Camacho attı.
4 MAÇ ARADAN SONRA BERABERLİK
Bu sonuçla birlikte evinde Rayo Vallecano'ya karşı 4 maç aradan sonra puan kaybeden Real Betis, 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 22 puanla 12. sırada.