Benito Villamarin'de 2 gol var, kazanan yok

La Liga'nın 18. haftasında Real Betis ile Rayo Vallecano 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Benito Villamarin'de 2 gol var, kazanan yok
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23 Aralık 2024 00:54
La Liga'nın 18. haftasında Real Betis ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. 

Benito Villamarin'de oynanan maçta Real Betis ile Rayo Vallecano 1-1 berabere kaldı. 

Real Betis'in golünü penaltıdan Isco kaydederken Rayo Vallecano'nun golünü Isaac Palazon Camacho attı.

4 MAÇ ARADAN SONRA BERABERLİK

Bu sonuçla birlikte evinde Rayo Vallecano'ya karşı 4 maç aradan sonra puan kaybeden Real Betis, 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 22 puanla 12. sırada.
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