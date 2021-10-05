Benitez: 'James Rodriguez rahatı seviyor'

Everton menajeri Rafael Benitez, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in neden ayrıldığını anlattı.



İspanyol teknik adam James'in fazla çalışmayı sevmediği bir yapısı olduğundan bahsederek "James Rodriguez çok çalışıp mücadele etmek yerine rahat bir yaşamı ve parayı seçiyor. Yeterince çalışmıyor ve sürekli kadroda olmak istiyor. Eğer onun istediği gibi olursa kadroya girmek için çok çalışan diğer oyunculara saygısızlık olur" diye konuştu.



2010 yılında Porto'ya gelerek yıldızını parlatan Rodriguez, daha sonra sırasıyla Monaco, Real Madrid, Bayern, Everton ve son olarak Katar'ın Al-Rayyan takımına 30 yaşında imza attı.



