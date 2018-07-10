"Benim şeklim bu, ben penaltıyı böyle atarım"

Böyle penaltı ne görüldü ne de duyuldu!

10 Temmuz 2018 13:46
'Benim şeklim bu, ben penaltıyı böyle atarım'
Böyle penaltı ne görüldü ne de duyuldu!

Gün içinden kısa kısa

Şenol Güneş, yıldız oyuncunun ayrılığını açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon öncesinde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Transferi anlatan Güneş, Alvaro Negredo'nun yeni sezonda takımda olmayacağını söyledi.


Fenerbahçe'ye UEFA'dan Şampiyonlar Ligi uyarısı

UEFA yetkililerinin geçen hafta Nyon'da Fenerbahçe Yönetimi ile Finansal Fair Play konusunda gerçekleştirdiği toplantıda, "Bu sezon mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne kalmaya bakın. Avrupa Ligi sizin için tatmin edici olmaz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.


Galatasaray Gomis için Tosic'i örnek gösterdi

Galatasaray Bafetimbi Gomis için aracılar vasıtasıyla gelen 4.5 milyon euroluk teklifi düşük bularak geri çevirdi. Cim-Bom, Fransız golcü için Çin'den gelen teklifi, Beşiktaşlı Tosic'i örnek göstererek kabul etmedi. Sarı-kırmızılılar, "Gomis gol kralı olmuş ve çok iyi bir sezon geçirmiş. Tosic için 5 milyon euro ödenirken, Gomis'e yapılan bu teklifi kabul edemeyiz" ifadesini kullandılar.


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