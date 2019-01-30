FORMA İÇİN DAHA ÇOK KOŞACAKLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son iki lig maçında takımın geriye düşmesine rağmen futbolcuların pes etmeyip mücadelesinden övgüyle bahsetti. Karaman, "Oyuncumun forması kuru kalmaz. Sahada basmadık yer bırakmayacak kadar koşuyorlar" dedi.Sahada forması kuru oyuncu istemediğini belirten Karaman, "Bunun için koşacaklar. Sakatlığı geçecek olan ve İran milli takımından dönecek oyuncularımızla daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı..