  •  
    Bedavaya transfer için SADECE 2 GÜN kaldı!..
  •  
    Maicon için G.Saray'a sürpriz teklif! Yerine...
  •  
    Transferde yeni plan! Türkiye'ye mi geliyor?
  •  
    ''10'' gitti, Galatasaray'a kötü haberi verdiler...
  •  
    Beşiktaş'ta ÇOK SICAK; "Görüşmeler sürüyor"

"Benim oyuncumun forması kuru kalamaz"

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman "Savaşan bir takımız. Asla pes etmiyoruz. Oyuncumun forması kuru kalmaz" dedi.

Kaynak: Takvim
'Benim oyuncumun forması kuru kalamaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2019 10:11
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son iki lig maçında takımın geriye düşmesine rağmen futbolcuların pes etmeyip mücadelesinden övgüyle bahsetti. Karaman, "Oyuncumun forması kuru kalmaz. Sahada basmadık yer bırakmayacak kadar koşuyorlar" dedi.

FORMA İÇİN DAHA ÇOK KOŞACAKLAR
Sahada forması kuru oyuncu istemediğini belirten Karaman, "Bunun için koşacaklar. Sakatlığı geçecek olan ve İran milli takımından dönecek oyuncularımızla daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı..

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için