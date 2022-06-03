Genç Erkek Bisiklet Milli Takımı sporcusu Ferhat Memişçi, antrenmanlarına Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi ve Karacadağ eteklerindeki zorlu parkurlarda devam ediyor. Memişçi, trafikte bisikletçilere karşı daha duyarlı olunması yönünde sürücülere çağrı yaptı.



ULUSLARARASI YARIŞLARDA TEMSİL ETME HEDEFİ



Karaman'da 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda genç erkek kategorisinde ikinci olan milli sporcu Ferhat Memişçi, takım arkadaşlarıyla antrenmanlarını sürdürüyor. Belirli periyotlarda yapılan antrenmanlarını bazen doğal güzellikleriyle öne çıkan Takoran Vadisi'nin eşsiz manzarasında, bazen de 1919 metre rakımlı Karacadağ'ın zirvesinde gerçekleştiren Ferhat Memişçi, formunu koruyarak uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.



HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU



3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutlayan milli sporcu Ferhat Memişçi, sürücülerin trafikte bisikletçilere karşı daha duyarlı olmalarını, 1,5 metre mesafe kuralına riayet etmelerini istedi.



Karaman'da düzenlenen yarışmada Türkiye 2'ncisi olduğunu anımsatan Ferhat Memişçi, "Antrenmanlara devam ederek ülkemi uluslararası arenada temsil etmek istiyorum. Antrenmanlarımızı bazen Takoran Vadisi manzarasında bazen de Karacadağ'ın zorlu parkurlarında yapıyoruz. Antrenmanlarımız bazen zor bazen kolay, kimi zaman rüzgarlı kimi zaman ise yağmur altında olabiliyor, ancak biz yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü benim bir hedefim var. Antrenmanlarımı artırarak azimli bir şekilde çalışıp ülkemi uluslararası yarışlarda temsil etmek ve daha üst seviyelere çıkarıp dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.



"KORNAYA YÜKSEK SESLİ BASMASINLAR"



23 sporcusundan 2'sinin milli takım formasıyla da mücadele ettiğini anlatan antrenör Memişçi, "Gençler kategorisinde kadın ve erkeklerde iki milli sporcumuz var. Sporcularımız yine milli takımda da başarılarını sürdürüyor. Erkek milli sporcumuz geçenlerde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak bizleri gururlandırdı. Dört farklı antrenmanımız var, genelde tırmanma antrenmanlarımızı Karacadağ'ın zorlu eteklerinde, yüksek kilometre ve hız antrenmanlarımızı ise Takoran Vadisi'nin eşsiz güzellikleri arasında yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bisikletçiler konusunda trafikteki sürücüleri uyaran antrenör Memişçi, şu ifadeleri kullandı:



"Sürücü arkadaşlarımız trafikte mutlaka ama mutlaka 1,5 metre mesafe kuralına uymalı ve ihmal etmemeli çünkü bisikletçinin kaportası ve can güvenliği yoktur. Bisikletçinin kaportası kendi bedenidir ki bu sebeple bisikletçi ile aralarında 1,5 metre mesafe bıraksınlar, bu bisikletçinin can güvenliği hayati öneme sahip bir kuraldır. Bir diğer konu ise bisikletçinin yanından geçerken selam vermek için dahi olsa yüksek sesli kornaya basmasınlar, çünkü bisikletçi bundan ürkebilir ve dikkati dağılabilir. Bu dikkat dağılması sonucu da çok ciddi yaralanmalar ve sakatlıklar meydana gelebilir ve hatta ölümlere kadar gidebilir."





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