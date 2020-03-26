Benim Adım Melek 27. bölüm fragmanı, Benim Adım Melek yeni bölüm fragman

Benim Adım Melek 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 26. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke oldu ve ortalık karıştı. İşte gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı ve 26. son bölüm kesintisiz izleme linki...

26 Mart 2020 04:47
Benim Adım Melek 27. bölüm fragmanı, Benim Adım Melek yeni bölüm fragman
Benim Adım Melek 26. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke oldu ve ortalık karıştı. İşte gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı 
BENİM ADIM MELEK 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke haldedir… Defne'nin operasyona dahil olduğunu öğrenen Ömer, Hastane odasında perişan durumdadır… Mithat, evlilik hayalleriyle hazırlık yaparken, Seyran'ın başındaki Erdal belasından habersizdir. Mahmut, Kadriye'ye jest yapmak için kuyumcuya gittiğinde Mithat'ın yüzük aldığını öğrenir ve soluğu Zeynel'in yanında alır. Zeynel ise en yakın arkadaşını satmaz. Seyitali, Kerem için Nurullah'la konuşur. Nurullah Kerem'i çağırır. Kerem sözleşmeye imza atacak mı? Melekler Adana'ya taşınacak mı? Oğlunu kaybeden Kenan için artık durum değişmiştir. Vakit, kötü planlarını devreye sokma vaktidir. Bunu yaparken dostu Alpay da yanında olacaktır. Aynı çocukluklarındaki gibi… 

BENİM ADIM MELEK 27. BÖLÜM FRAGMANI


Benim Adım Melek

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

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