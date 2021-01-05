Benik Afobe'den ilginç hareket

Fırtına'da performansıyla beklentileri karşılayamayan Benik Afobe, sosyal medya hesabından Trabzonspor ibaresini kaldırdı.

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Benik Afobe'den ilginç hareket
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05 Ocak 2021 13:26
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından formalı fotoğrafını kaldıran Benik Afobe, Trabzonspor ibaresini de sildi.

Kendisine verilen şansa rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki forvet, son maçlarda 11'deki yerini Djaniny'ye bıraktı. Sezon başında Stoke City'den kiralanan İngiliz asıllı Kongolu futbolcunun, devre arasında geri gönderilmesi gündemde.




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