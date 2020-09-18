Benik Afobe, kızı için 79 numarayı aldı

Trabzonspor iki gün önce şehre getirdiği Benik Afobe'yi kiraladığını resmen duyurdu.



Bordo-mavililer, Stoke City'ye kiralama bedeli olarak 100 bin Euro ödeyecek. 27 yaşındaki forvete de bir yıl için 1.3 milyon Euro ücret verilecek. Afobe de sosyal medyadan taraftarlara seslenerek, "Başlamayı dört gözle bekliyorum. Her zaman %100'ümü vereceğim" dedi.



Bu arada oyuncunun 2019 yılında hayatını kaybeden kızı, 07.09.2017 tarihinde dünyaya gelmişti. 79 numaralı formayı da kızının doğum tarihi olduğu için seçtiği öğrenildi.



