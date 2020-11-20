Benik Afobe: "Abdullah Avcı ile iyi sonuçlar alacağız"

Trabzonspor'un forveti Benik Afobe, Abdullah Avcı ile kendilerine yeni bir sayfa açacaklarını söyledi..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Benik Afobe: 'Abdullah Avcı ile iyi sonuçlar alacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2020 12:10
Trabzonspor'un forveti Benik Afobe, Abdullah Avcı ile kendilerine yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Sörloth'un yerine alınan Kongolu oyuncu çıktığı 7 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı.

Malatyaspor (2), Fenerbahçe ve Alanyaspor mücadelesinde fileleri sarsan 27 yaşındaki forvet, "Yeni hocamız ve taraftarımızı mutlu edecek sonuçları alacağız" diye konuştu.

HOSSEINI GERİ DÖNDÜ

Sezon başından itibaren forma şansı bulamayan Hosseini, sakatlığını tamamen atlattı ve yeniden sahaya çıkmak istiyor. Savunmada bir değişim yapacağının sinyallerini veren Avcı'nın gözüne girmek isteyen İranlı futbolcunun şansı, stoperin yanı sıra defansif orta sahada da oynayabiliyor olması nedeniyle artıyor. 24 yaşındaki savunmacı, Avcı ile yeni bir sayfa açmak istiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için