Trabzonspor'un forveti Benik Afobe, Abdullah Avcı ile kendilerine yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Sörloth'un yerine alınan Kongolu oyuncu çıktığı 7 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı.



Malatyaspor (2), Fenerbahçe ve Alanyaspor mücadelesinde fileleri sarsan 27 yaşındaki forvet, "Yeni hocamız ve taraftarımızı mutlu edecek sonuçları alacağız" diye konuştu.



HOSSEINI GERİ DÖNDÜ



Sezon başından itibaren forma şansı bulamayan Hosseini, sakatlığını tamamen atlattı ve yeniden sahaya çıkmak istiyor. Savunmada bir değişim yapacağının sinyallerini veren Avcı'nın gözüne girmek isteyen İranlı futbolcunun şansı, stoperin yanı sıra defansif orta sahada da oynayabiliyor olması nedeniyle artıyor. 24 yaşındaki savunmacı, Avcı ile yeni bir sayfa açmak istiyor.



