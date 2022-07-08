Benhur Keser, Çaykur Rizespor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Benhur Keser'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Benhur Keser, Çaykur Rizespor'da
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08 Temmuz 2022 16:10
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Benhur Keser ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Kocaelispor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolcunun, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attığının vurgulandığı açıklamada, "Benhur Keser'e 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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