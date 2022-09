Bengisu Avcı '7 Okyanus' için hazırlanıyor

İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı (26), Manş Denizi ve Catalina Kanalı'nın ardından dünyanın en zorlu parkurları sayılan Oceans Seven'in diğer etaplarını tamamlamak için çalışıyor.Yüzme sporuna hayatını adayan ve Açık Su Milli Takımı'nda Türkiye'yi yıllarca temsil eden Bengisu Avcı, 5 Eylül'ü 6 Eylül'e bağlayan gece, ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı geçti.Büyük dalgalar, sis ve tehlikeli gece şartlarına rağmen yaklaşık 12 saatte parkuru tamamlayarak Türk bayrağı açan Bengisu Avcı, Catalina Kanalı'nı solo olarak aşan ilk Türk kadını unvanını da elde etti.İngiltere ve Fransa arasındaki 36 kilometrelik etabı 2018 yılında 11 saat 29 dakikada tamamlayarak Manş Denizi'ni en kısa sürede geçen Türk kadını unvanını da elinde bulunduran Avcı, Oceans Seven (7 okyanus) olarak adlandırılan Okyanus'un Yedilisi'ndeki diğer 5 parkuru aşmayı istiyor.Avcı'nın hedeflerini tamamlaması için Oceans Seven'de Manş Denizi ve Catalina Kanalı ile birlikte yer alan Cook Strait (Yeni Zelanda), Cebelitarık Boğazı (İspanya-Fas), Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsagaru Kanalı'nı (Japonya) da geçmesi gerekiyor.İzmir'in Urla ilçesinde antrenmanlarını sürdüren Bengisu Avcı, AA muhabirine, Oceans Seven'deki parkurların her birinin kendine özgü zorluğunun bulunduğunu, Catalina Kanalı'ndaki etabın da gece saatlerinde başladığını ve zifiri karanlıkta yüzmek zorunda kaldığını anlattı.Kanalı bugüne kadar Türkiye'den 3 erkek yüzücünün geçebildiğini söyleyen Avcı, "Ben bu spora kendimi adadım. Eski Milli Takım sporcusuyum ve denizde olmayı çok seviyorum. Benim tutkum tüm Oceans Seven parkurlarını tamamlayabilmek." dedi.Bengisu Avcı, Catalina Kanalı'nı geçişi sırasında birçok zorlukla karşılaştığını da belirterek, şöyle konuştu:"Çok güzel antrenman yapmıştım. Bir kere gece yüzecektik. Diğer parkurlara nazaran büyük bir kısmı, yedi saati gece yüzülüyor parkurun. O yüzden gece antrenmanları da yaptım. Gerçekten zifiri karanlıkta yüzdüm. Yüzücüye eşlik eden bir bot ve kano oluyor yanımızda. Kano hemen yanımda olmasına rağmen içindekinin yüzünü bile göremeyecek kadar hava karanlıktı. Cesaretimi toplayıp yaptığım antrenmana, kanocuya ve bottakilere güvenip suya atladım. 11 saat 59 dakika sürdü geçiş. Benim hızım için aslında normal bir derece. Catalina için de iyi bir derece. Ben daha da hızlı yapmayı hedeflemiştim. Ama biliyorsunuz açık suda rekor yoktur. Çünkü her gün değişen farklı koşullarla mücadele ediyoruz. Biz yüzerken bir yerde akıntıyı karşıdan almaya başladık. Bir süre sonra güneş doğdu diye sevinirken sis çöktü üstümüze. Bunların her biri mental bir zorluktu benim için."Avcı, Catalina Kanalı'ndaki geçişini Koruncuk Vakfı kız öğrencilerine adadığını, bunun da yüksek motivasyonunda etkili olduğunu kaydetti.Los Angeles kıyısına vardığında Türk bayraklarıyla bir grubun kendisini karşıladığını gördüğünü ve çok mutlu olduğunu anlatan Avcı, "Çok güzel insanlarla tanıştım ABD'de. Bana inandılar ve izlemeye geldiler. Kıyıya yaklaştığımda içlerinden biri 'Bengisu' diye bağırıyordu. Çok mutluydum. Geriye baktım bota doğru, orada da annemle babam vardı. Hep birlikte elleri kaldırdık. Dedim ki 'Bitti, başardık.' İnanılmaz bir histi benim için. Birazcık ağladım. İngiliz Kanalı'nda bu kadar duygusal hissetmemiştim çünkü bu kadar mücadele etmemiştim. Benim için büyük bir savaştı." ifadelerini kullandı.Ailesinin yanı sıra sponsorlarından da büyük destek gördüğünü ve yeni Oceans Seven parkurlarının etap sırasını da destekçileriyle birlikte planlayacağını aktaran Bengisu Avcı, "Bunun gibi 5 parkur daha var önümde. Ayrıca Manhattan'da da bir parkur daha var hedeflediğim. Bunların hepsini gücüm el verdiğince veya sponsorlarımla birlikte çizdiğimiz planla belirleyeceğiz. Hepsini tamamlamak istiyorum. Büyük ihtimalle Amerika'daki parkurlardan devam edeceğim." diye konuştu.Avcı, Oceans Seven hedeflerine hazırlanırken antrenörlük de yaptığını ve yeni yeteneklere örnek olmaya çalıştığını belirtti.Hedefleri doğrultusunda çalışmayı hiç bırakmayacağını da dile getiren Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:"Türk kadını kafasına koyduğu her şeyi yapabilecek güçte. Önümüze ne engel çıkarsa çıksın onu yenebilecek gücümüz var. Yeter ki bize inananlar olsun. Yeter ki karar verelim bu yola. Yola çıktıktan sonra emin olun er ya da geç bir şekilde başarıya ulaşıyorsunuz."