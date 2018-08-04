Benfica'ya Fenerbahçe'yi anlattı!

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Vitor Pereira'nın teknik heyetinde bulunan analist Pedro Ribeiro, Portekiz basınına Benfica maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Vitor Pereira ayrılana kadar Fenerbahçe'de görev yapan Pedro Ribeiro, Benfica için ilk maçın çok önemli olduğunu dile getirdi.
Dengeli bir eşleşme olduğunu söyleyen Ribeiro, ''Dengeli iki maç olacak. İlk maç özellikle Benfica açısından çok önemli çünkü bu tip eşleşmelerde turu deplasmanda geçebilmek için ilk maç çok kritik olur'' ifadelerini kullandı.
Pedro Ribeiro, Fenerbahçe'nin güçlü yönünü 'Tecrübe' olarak ifade ederken ''Fenerbahçe tecrübeli bir takım. Martin Skrtel Liverpool'da oynamıştı. Isla uluslararası tanınan bir isim. Josef Porto'da oynadı. Türk oyunculardan öne çıkan iki isim var; Mehmet Topal ve Volkan Demirel. Uluslararası alanda büyük tecrübeye sahipler'' dedi.
Ayrıca Pedro Ribeiro Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew'in de çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos'ta deplasmanda Benfica ile karşılaşacak.
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Vitor Pereira ayrılana kadar Fenerbahçe'de görev yapan Pedro Ribeiro, Benfica için ilk maçın çok önemli olduğunu dile getirdi.
Dengeli bir eşleşme olduğunu söyleyen Ribeiro, ''Dengeli iki maç olacak. İlk maç özellikle Benfica açısından çok önemli çünkü bu tip eşleşmelerde turu deplasmanda geçebilmek için ilk maç çok kritik olur'' ifadelerini kullandı.
Pedro Ribeiro, Fenerbahçe'nin güçlü yönünü 'Tecrübe' olarak ifade ederken ''Fenerbahçe tecrübeli bir takım. Martin Skrtel Liverpool'da oynamıştı. Isla uluslararası tanınan bir isim. Josef Porto'da oynadı. Türk oyunculardan öne çıkan iki isim var; Mehmet Topal ve Volkan Demirel. Uluslararası alanda büyük tecrübeye sahipler'' dedi.
Ayrıca Pedro Ribeiro Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew'in de çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos'ta deplasmanda Benfica ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın