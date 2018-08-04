Benfica'ya Fenerbahçe'yi anlattı!

'yi çalıştırdığı dönemde'nın teknik heyetinde bulunan analist, Portekiz basınınamaçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Vitor Pereira ayrılana kadar Fenerbahçe'de görev yapan Pedro Ribeiro, Benfica için ilk maçın çok önemli olduğunu dile getirdi.Dengeli bir eşleşme olduğunu söyleyen Ribeiro,ifadelerini kullandı.Pedro Ribeiro, Fenerbahçe'nin güçlü yönünü 'Tecrübe' olarak ifade ederkendedi.Ayrıca Pedro Ribeiro Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew'in de çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos'ta deplasmanda Benfica ile karşılaşacak.