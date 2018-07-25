genç yıldızı, Avrupa devlerinin radarından çıkmıyor.19 yaşındaki futbolcuya son olarak Benfica talip oldu. Portekiz ekibi, Bordo-Mavililer'in kapısını dev bir teklifle çaldı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibi olan Kartallar, Abdülkadir içinartıveteklif etti.28 yaşındaki Arjantinli stoper Lopez, geçen sezonu Inter'de kiralık olarak geçirdi. Türk asıllı İsveçli orta saha Erdal ise kiralık olarakoynadıktan sonra geri döndü. Bordo-Mavili yönetimin bu teklife sıcak bakmadığı ve Benfica'dan artırım talep edeceği bildirildi.