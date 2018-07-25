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Benfica'nın takasta önerdiği iki futbolcu

Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür için Portekiz ekibi Benfica bastırıyor. Son olarak sunduğu teklif para ve 2 oyuncu oldu.

Kaynak: Haberturk
Benfica'nın takasta önerdiği iki futbolcu
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25 Temmuz 2018 11:21
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Avrupa devlerinin radarından çıkmıyor.

19 yaşındaki futbolcuya son olarak Benfica talip oldu. Portekiz ekibi, Bordo-Mavililer'in kapısını dev bir teklifle çaldı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibi olan Kartallar, Abdülkadir için 12 mlilyon Euro artı Lisandro Lopez ve Erdal Rakip'i teklif etti.

28 yaşındaki Arjantinli stoper Lopez, geçen sezonu Inter'de kiralık olarak geçirdi. Türk asıllı İsveçli orta saha Erdal ise kiralık olarak Crystal Palace'ta oynadıktan sonra geri döndü. Bordo-Mavili yönetimin bu teklife sıcak bakmadığı ve Benfica'dan artırım talep edeceği bildirildi.

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