Benfica'nın orta sahası Fejsa'dan Fenerbahçe değerlendirmesi

Şampiyonlar Ligi'ndeile karşılaşacaknın orta saha futbolcusu, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.Maça hazır olduklarını belirten Fejsa, ''Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu, harika oyunculara sahip olduğunu biliyoruz ama biz bu maça odaklandık. İlk maçlar her zaman zordur ama iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Salı günü Benfica için sezon resmi olarak açılacak. Evde oynamak her zaman daha güzel. Kendi stadyumumuzda, kendi taraftarlarımız karşısına çıkacağız.'' dedi.Fenerbahçe karşısında oynayabilecek duruma geldiğini söyleyen Sırp orta saha, ''Kendimi çok iyi hissediyorum. Birkaç gün dinlendim çünkü çok yorulmuştum ama şimdi %100 hazırım.'' sözlerini kullandı.