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Benfica'nın orta sahası Fejsa'dan Fenerbahçe değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın Sırp orta sahası Ljubomir Fejsa, karşılaşma hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica'nın orta sahası Fejsa'dan Fenerbahçe değerlendirmesi
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06 Ağustos 2018 16:38
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Benfica'nın orta saha futbolcusu Ljubomir Fejsa, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

''İLK MAÇLAR HER ZAMAN ZORDUR...''

Maça hazır olduklarını belirten Fejsa, ''Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu, harika oyunculara sahip olduğunu biliyoruz ama biz bu maça odaklandık. İlk maçlar her zaman zordur ama iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Salı günü Benfica için sezon resmi olarak açılacak. Evde oynamak her zaman daha güzel. Kendi stadyumumuzda, kendi taraftarlarımız karşısına çıkacağız.'' dedi.

''%100 HAZIRIM''

Fenerbahçe karşısında oynayabilecek duruma geldiğini söyleyen Sırp orta saha, ''Kendimi çok iyi hissediyorum. Birkaç gün dinlendim çünkü çok yorulmuştum ama şimdi %100 hazırım.'' sözlerini kullandı.

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