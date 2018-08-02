Benfica'nın hocası Vitoria'dan Fenerbahçe açıklaması

, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turundaile oynayacakları maç hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.Lyon ile oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri hazırlık maçının ardından konuşan Rui Vitoria, hem hazırlık maçlarında aldıkları kötü sonuçlarla hem de Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.İlk olaak hazırlık maçlarındaki kötü sonuçların sorulması üzerine tecrübeli teknik adam' dedi.Fenerbahçe'nin zor bir rakip olduğunu da dile getiren Vitoria,ifadelerini kullandı.Benfica, 7 Ağustos Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek.