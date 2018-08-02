Benfica'nın hocası Vitoria'dan Fenerbahçe açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.
Lyon ile oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri hazırlık maçının ardından konuşan Rui Vitoria, hem hazırlık maçlarında aldıkları kötü sonuçlarla hem de Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.
İlk olaak hazırlık maçlarındaki kötü sonuçların sorulması üzerine tecrübeli teknik adam ''Daha güçsüz takımlarla oynayabilirdik ama biz bunu tercih etmedik. Şampiyonlar Ligi'ne daha iyi bir şekilde hazırlanmak için bu seviyede takımlarla oynamak istedik'' dedi.
Fenerbahçe'nin zor bir rakip olduğunu da dile getiren Vitoria, ''Oyunumuzu geliştirmemiz gereken noktalar var. Şampiyonlar Ligi'nde zor bir rakibe karşı oynayacağız ama Fenerbahçe karşısında sahaya hazır bir şekilde, kazanmak için çıkacağız'' ifadelerini kullandı.
Benfica, 7 Ağustos Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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Lyon ile oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri hazırlık maçının ardından konuşan Rui Vitoria, hem hazırlık maçlarında aldıkları kötü sonuçlarla hem de Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.
İlk olaak hazırlık maçlarındaki kötü sonuçların sorulması üzerine tecrübeli teknik adam ''Daha güçsüz takımlarla oynayabilirdik ama biz bunu tercih etmedik. Şampiyonlar Ligi'ne daha iyi bir şekilde hazırlanmak için bu seviyede takımlarla oynamak istedik'' dedi.
Fenerbahçe'nin zor bir rakip olduğunu da dile getiren Vitoria, ''Oyunumuzu geliştirmemiz gereken noktalar var. Şampiyonlar Ligi'nde zor bir rakibe karşı oynayacağız ama Fenerbahçe karşısında sahaya hazır bir şekilde, kazanmak için çıkacağız'' ifadelerini kullandı.
Benfica, 7 Ağustos Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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