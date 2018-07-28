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Benfica'nın golcüsü Jonas'a Brezilya'dan talip!

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica'da geçen sezon 37 gol atan Jonas için Al Hilal'in ardından Brezilya ekibi Palmeiras talip oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica'nın golcüsü Jonas'a Brezilya'dan talip!
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28 Temmuz 2018 00:41
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica'nın en golcü ismi Jonas'ın talipleri artıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Jonas için yaptığı cazip teklifin ardından Benfica'nın kapısını bu kez Brezilya'dan çaldılar.

A Bola'da yer alan habere göre; Luis Felipe Scolari'yi takımın başına getiren Palmeiras, 34 yaşındaki golcü için Benfica ile temas kurdu.

Haberde; Jonas'ın arka arkaya gelen cazip tekliflerin ardından Benfica yönetiminden maaşına zam talep ettiği belirtildi.

Jonas, Benfica formasıyla 37 gol attı ve 6 asist yaptı.

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