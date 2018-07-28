Benfica'nın golcüsü Jonas'a Brezilya'dan talip!

Şampiyonlar Ligi'ndeile karşılaşacak olanen golcü ismitalipleri artıyor.Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Jonas için yaptığı cazip teklifin ardından Benfica'nın kapısını bu kez Brezilya'dan çaldılar.A Bola'da yer alan habere göre; Luis Felipe Scolari'yi takımın başına getiren Palmeiras, 34 yaşındaki golcü için Benfica ile temas kurdu.Haberde; Jonas'ın arka arkaya gelen cazip tekliflerin ardından Benfica yönetiminden maaşına zam talep ettiği belirtildi.Jonas, Benfica formasıyla 37 gol attı ve 6 asist yaptı.