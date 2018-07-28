Benfica'nın golcüsü Jonas'a Brezilya'dan talip!

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica'nın en golcü ismi Jonas'ın talipleri artıyor.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Jonas için yaptığı cazip teklifin ardından Benfica'nın kapısını bu kez Brezilya'dan çaldılar.
A Bola'da yer alan habere göre; Luis Felipe Scolari'yi takımın başına getiren Palmeiras, 34 yaşındaki golcü için Benfica ile temas kurdu.
Haberde; Jonas'ın arka arkaya gelen cazip tekliflerin ardından Benfica yönetiminden maaşına zam talep ettiği belirtildi.
Jonas, Benfica formasıyla 37 gol attı ve 6 asist yaptı.
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Jonas için yaptığı cazip teklifin ardından Benfica'nın kapısını bu kez Brezilya'dan çaldılar.
A Bola'da yer alan habere göre; Luis Felipe Scolari'yi takımın başına getiren Palmeiras, 34 yaşındaki golcü için Benfica ile temas kurdu.
Haberde; Jonas'ın arka arkaya gelen cazip tekliflerin ardından Benfica yönetiminden maaşına zam talep ettiği belirtildi.
Jonas, Benfica formasıyla 37 gol attı ve 6 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın