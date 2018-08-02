Fenerbahçe'nin Şampiyolar Ligi'nde karşılaşacağı Benfica'nın golcüsü Jonas, takımdan ayrılmak üzere. Brezilya Ligi takımlarından Santos'ta göreve yeni gelen teknik direktör Jose Carlos Peres'ten transfer açıklamaları geldi.
''UZUN ZAMANDIR KONUŞUYORUZ''
Benfica'dan Jonas'ı transfer etmek istediklerini söyleyen Peres, ''Uzun zamandır Jonas ile görüşüyoruz. Geçen hafta menajeri ile de konuştuk. Santos'u çok seviyor. Eğer Benfica, takımda tutmak istemezse, almak için şansımız var.'' diye konuştu.
EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİ
34 yaşındaki Brezilyalı golcü, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 30 maçta 34 gol atarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti.
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''UZUN ZAMANDIR KONUŞUYORUZ''
Benfica'dan Jonas'ı transfer etmek istediklerini söyleyen Peres, ''Uzun zamandır Jonas ile görüşüyoruz. Geçen hafta menajeri ile de konuştuk. Santos'u çok seviyor. Eğer Benfica, takımda tutmak istemezse, almak için şansımız var.'' diye konuştu.
EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİ
34 yaşındaki Brezilyalı golcü, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 30 maçta 34 gol atarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın