nin Şampiyolar Ligi'nde karşılaşacağı Benfica'nın golcüsü, takımdan ayrılmak üzere. Brezilya Ligi takımlarından Santos'ta göreve yeni gelen teknik direktör Jose Carlos Peres'ten transfer açıklamaları geldi.Benfica'dan Jonas'ı transfer etmek istediklerini söyleyen Peres, ''Uzun zamandır Jonas ile görüşüyoruz. Geçen hafta menajeri ile de konuştuk. Santos'u çok seviyor. Eğer Benfica, takımda tutmak istemezse, almak için şansımız var.'' diye konuştu.34 yaşındaki Brezilyalı golcü, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 30 maçta 34 gol atarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti.