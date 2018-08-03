'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor! Geçen sezon Benfica'nın en golcü ismi olan Brezilyalı forvetSuudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaştı.Portekiz basınının haberine göre Jonas, Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile görüşürken ayrılık için onay aldı. Portekizli başkan transferi onaylarkan Jonas'ın sözleşmesinde yer alan 20 milyon euroluk serbest kalma maddesinden daha az bir ücrete transfer olduğu belirtildi.Suudi Arabistan'da yıllık 6 milyon euro maaş kazanacak olan Jonas, Benfica'nın Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda oynayamayacak.34 yaşındaki Brezilyalı forveti transfer eden Al-Nassr, daha önce de Ahmed Musa'yı transfer etmişti. Arap ekibinde Nordin Amrabat'ta görev alıyor.