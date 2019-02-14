Benfica'nın Galatasaray sürprizi

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Galatasaray maçında sürprize imza attı.
Benfica'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Florentino, profesyonel kariyerinde A takımda Galatasaray karşısında ilk kez 11'de görev aldı.
Bu sezon Benfica'nın B takımında 20 maçta forma giyen genç oyuncu, Nacional'i 10-0 mağlup ettikleri karşılaşmada son 28 dakikada süre bulmuştu.
Benfica, 10-0'lık maçtaki kadrosuna göre 6 değişiklik yaptı ve Ruben Dias, Ferro, Yuti Ribeiro, Florentino, Gedson Fernandes ve Joao Felix'e 11'de yer verildi.
BENFICA YILDIZLARINI GETİRMEDİ
Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi.
Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.
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Benfica'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Florentino, profesyonel kariyerinde A takımda Galatasaray karşısında ilk kez 11'de görev aldı.
Bu sezon Benfica'nın B takımında 20 maçta forma giyen genç oyuncu, Nacional'i 10-0 mağlup ettikleri karşılaşmada son 28 dakikada süre bulmuştu.
Benfica, 10-0'lık maçtaki kadrosuna göre 6 değişiklik yaptı ve Ruben Dias, Ferro, Yuti Ribeiro, Florentino, Gedson Fernandes ve Joao Felix'e 11'de yer verildi.
BENFICA YILDIZLARINI GETİRMEDİ
Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi.
Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın