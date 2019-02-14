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Benfica'nın Galatasaray sürprizi

Benfica, 10-0 kazandığı Nacional maçına göre Galatasaray karşısında 6 değişiklikle yer aldı ve 19 yaşındaki Florentino ilk kez 11'de şans buldu.

Benfica'nın Galatasaray sürprizi
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14 Şubat 2019 20:04
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Galatasaray maçında sürprize imza attı.

Benfica'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Florentino, profesyonel kariyerinde A takımda Galatasaray karşısında ilk kez 11'de görev aldı.

Bu sezon Benfica'nın B takımında 20 maçta forma giyen genç oyuncu, Nacional'i 10-0 mağlup ettikleri karşılaşmada son 28 dakikada süre bulmuştu.

Benfica, 10-0'lık maçtaki kadrosuna göre 6 değişiklik yaptı ve Ruben Dias, Ferro, Yuti Ribeiro, Florentino, Gedson Fernandes ve Joao Felix'e 11'de yer verildi.

BENFICA YILDIZLARINI GETİRMEDİ

Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi.

Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.

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