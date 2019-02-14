Benfica'nın Galatasaray sürprizi

BENFICA YILDIZLARINI GETİRMEDİ

Teknik Direktörüson 32 turundaki Galatasaray maçında sürprize imza attı.Benfica'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Florentino, profesyonel kariyerinde A takımda Galatasaray karşısında ilk kez 11'de görev aldı.Bu sezon Benfica'nın B takımında 20 maçta forma giyen genç oyuncu, Nacional'i 10-0 mağlup ettikleri karşılaşmada son 28 dakikada süre bulmuştu.Benfica, 10-0'lık maçtaki kadrosuna göre 6 değişiklik yaptı ve Ruben Dias, Ferro, Yuti Ribeiro, Florentino, Gedson Fernandes ve Joao Felix'e 11'de yer verildi.Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi.Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.