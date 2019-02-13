Benfica'nın G.Saray maçı kadrosu açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak Benfica'da maç kadrosu açıklandı.

12 Şubat 2019 18:34
Benfica'nın G.Saray maçı kadrosu açıklandı!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak Benfica'da 20 kişilik maç kadrosu açıklandı.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, yıldız futbolcular Alex Grimaldo, Pizzi ve Jonas'ı Galatasaray maçı kadrosuna dahil etmedi.

İşte Benfica'nın maç kadrosu:

Kaleciler: Odysseas, Svilar ve Zlobin;

Defans: Yuri Ribeiro, Ferro, André Almeida, Corchia ve Rúben Dias;

Orta saha: Samaris, Florentino, Gedson, Cervi, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic ve Salviove Rafa

Forvet: João Félix, Jota ve Seferovic.

Kaynak: Sporx.com

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