Benfica'nın G.Saray maçı kadrosu açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi
son 32 turu ilk maçında Galatasaray'a
konuk olacak Benfica'da
20 kişilik maç kadrosu açıklandı.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage
, yıldız futbolcular Alex Grimaldo
, Pizzi
ve Jonas'ı
Galatasaray maçı kadrosuna dahil etmedi.
İşte Benfica'nın
maç kadrosu: Kaleciler
: Odysseas, Svilar ve Zlobin; Defans:
Yuri Ribeiro, Ferro, André Almeida, Corchia ve Rúben Dias; Orta saha:
Samaris, Florentino, Gedson, Cervi, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic ve Salviove Rafa Forvet:
João Félix, Jota ve Seferovic.
Kaynak: Sporx.com