Benfica'nın G.Saray maçı kadrosu açıklandı!

son 32 turu ilk maçındakonuk olacak20 kişilik maç kadrosu açıklandı.Benfica Teknik Direktörü, yıldız futbolcularveGalatasaray maçı kadrosuna dahil etmedi.İştemaç kadrosu:: Odysseas, Svilar ve Zlobin;Yuri Ribeiro, Ferro, André Almeida, Corchia ve Rúben Dias;Samaris, Florentino, Gedson, Cervi, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic ve Salviove RafaJoão Félix, Jota ve Seferovic.