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Benfica'nın Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, UEFA'ya 25 kişilik maç listesini yolladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica'nın Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!
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03 Ağustos 2018 15:56
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın zorlu maç öncesi kadrosu belli oldu.

Benfica'da sezon öncesi kampında sakatlanan yeni transfer Ferreyra kadroya alınırken yeni transfer Tyronne Ebuehi kadroya dahil edilmedi.

Portekiz ekibinde teknik direktör Rui Vitoria, 25 kişilik kadroya şu oyuncuları dahil etti;

Kaleciler: Svilar, Varela, Vlachodimos

Defans: Andre Almeida, Conti, Luisao, Ruben Dias, Jardel, Lema, Grimaldo, Yuri Ribeiro

Orta saha: Fejsa, Alpha Semedo, Samaris, Keaton Parks, Gedson, Pizzi, Salvio, Rafa, Zivkovic, Cervi

Forvet: Jonas, Ferreyra, Castillo, Seferovic

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