Benfica'nın Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın zorlu maç öncesi kadrosu belli oldu.
Benfica'da sezon öncesi kampında sakatlanan yeni transfer Ferreyra kadroya alınırken yeni transfer Tyronne Ebuehi kadroya dahil edilmedi.
Portekiz ekibinde teknik direktör Rui Vitoria, 25 kişilik kadroya şu oyuncuları dahil etti;
Kaleciler: Svilar, Varela, Vlachodimos
Defans: Andre Almeida, Conti, Luisao, Ruben Dias, Jardel, Lema, Grimaldo, Yuri Ribeiro
Orta saha: Fejsa, Alpha Semedo, Samaris, Keaton Parks, Gedson, Pizzi, Salvio, Rafa, Zivkovic, Cervi
Forvet: Jonas, Ferreyra, Castillo, Seferovic
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Benfica'da sezon öncesi kampında sakatlanan yeni transfer Ferreyra kadroya alınırken yeni transfer Tyronne Ebuehi kadroya dahil edilmedi.
Portekiz ekibinde teknik direktör Rui Vitoria, 25 kişilik kadroya şu oyuncuları dahil etti;
Kaleciler: Svilar, Varela, Vlachodimos
Defans: Andre Almeida, Conti, Luisao, Ruben Dias, Jardel, Lema, Grimaldo, Yuri Ribeiro
Orta saha: Fejsa, Alpha Semedo, Samaris, Keaton Parks, Gedson, Pizzi, Salvio, Rafa, Zivkovic, Cervi
Forvet: Jonas, Ferreyra, Castillo, Seferovic
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