Benfica'nın en büyük silahı Jonas'a dev teklif!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleştiği Benfica'da flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Geçen sezon Benfica formasıyla 37 gol atan ve 6 asist yapan Jonas'ın takımdan ayrılabileceği yazıldı.
A Bola'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jonas için Benfica'ya 14 milyon euro teklif etti.
Haberde; Al Hilal'in 34 yaşındaki Jonas'a 3 yıllık sözleşme önerdiği ve 2.5 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu belirtildi.
Ayrıca hem Benfica hem Jonas için teklifin cazip olduğu, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.
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Geçen sezon Benfica formasıyla 37 gol atan ve 6 asist yapan Jonas'ın takımdan ayrılabileceği yazıldı.
A Bola'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jonas için Benfica'ya 14 milyon euro teklif etti.
Haberde; Al Hilal'in 34 yaşındaki Jonas'a 3 yıllık sözleşme önerdiği ve 2.5 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu belirtildi.
Ayrıca hem Benfica hem Jonas için teklifin cazip olduğu, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın