Benfica'nın en büyük silahı Jonas'a dev teklif!

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleştiğiflaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.Geçen sezon Benfica formasıyla 37 gol atan ve 6 asist yapan Jonas'ın takımdan ayrılabileceği yazıldı.A Bola'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jonas için Benfica'ya 14 milyon euro teklif etti.Haberde; Al Hilal'in 34 yaşındaki Jonas'a 3 yıllık sözleşme önerdiği ve 2.5 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu belirtildi.Ayrıca hem Benfica hem Jonas için teklifin cazip olduğu, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.