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Benfica'nın en büyük silahı Jonas'a dev teklif!

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica'da geçen sezon 37 gol atan Jonas için Al Hilal'in cazip bir teklif yaptığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica'nın en büyük silahı Jonas'a dev teklif!
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23 Temmuz 2018 23:36
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleştiği Benfica'da flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Geçen sezon Benfica formasıyla 37 gol atan ve 6 asist yapan Jonas'ın takımdan ayrılabileceği yazıldı.

A Bola'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jonas için Benfica'ya 14 milyon euro teklif etti.

Haberde; Al Hilal'in 34 yaşındaki Jonas'a 3 yıllık sözleşme önerdiği ve 2.5 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca hem Benfica hem Jonas için teklifin cazip olduğu, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.



 

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