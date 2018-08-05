Benfica'nın dinamosuna dev teklif!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya geleceği Benfica'nın yıldız savunmacısı Ruben Dias'a, Fransız ekibi Lyon teklifte bulundu.21 yaşındaki savunmacı için mavi-beyazlı ekibin 30 milyon peşin, 15 milyon da bonuslar olmak üzere toplamda 45 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.Portekizli stoper geçtiğimiz sezon Benfica forması ile çıktığı 31 karşılaşmada 4 gol atma başarısı göstermiş, toplamda 2,781 dakika dahada kalarak başarılı bir form grafiği sergilemişti.