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Benfica'nın dinamosuna dev teklif!

Benfica'nın genç stoperi Ruben Dias için Fransız ekibi Lyon teklifini sundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica'nın dinamosuna dev teklif!
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05 Ağustos 2018 19:37
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya geleceği Benfica'nın yıldız savunmacısı Ruben Dias'a, Fransız ekibi Lyon teklifte bulundu.

21 yaşındaki savunmacı için mavi-beyazlı ekibin 30 milyon peşin, 15 milyon da bonuslar olmak üzere toplamda 45 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

Portekizli stoper geçtiğimiz sezon Benfica forması ile çıktığı 31 karşılaşmada 4 gol atma başarısı göstermiş, toplamda 2,781 dakika dahada kalarak başarılı bir form grafiği sergilemişti.

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