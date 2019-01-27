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Benfica'lı kadınlardan tarihi istatistlik!

Benfica Kadın Futbol Takımı gösterdiği performansla taraftarını mest ediyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica'lı kadınlardan tarihi istatistlik!
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27 Ocak 2019 11:27
Benfica Kadın Futbol Takımı bu sezon gösterdiği performansla izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Benfica bu sezon çıktığı 15 maçta 15 galibiyet almış fakat dikkat çeken istatislik bu maçlarda 261 gol atıp hiç gol yememeleri.

Benfica Kadın Futbol Takımı oynadığı 15 maçta 17.4 gol ortalamasıyla futbolda eşine rastlamanın çok zor olduğu bir istatistliğe imza attı.



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