Benfica'dan transfere 100 milyon euro

Benfica, yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile birlikte yeni bir atılım yapmaya hazırlanıyor.



O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica, bu yaz transfere 100 milyon euro bütçe ayırdı. Bu bütçeyle Jorge Jesus'un ismini verdiği 3 oyuncu için öncelikle anlaşma zemini aranacak.



Jesus, kulüp yönetimine Flamengo'dan Bruno Henrique ve Gremio'dan Cebolinha'nın adını verdi.



Tecrübeli teknik adamın istediği bir diğer isim olan Edinson Cavani ile de masaya oturuldu. Uruguaylı yıldız, Benfica'dan net 12 milyon euro maaş talep etti.



Benfica, geride kalan sezonda Porto'nun arkasında kalarak ligi ikinci sırada noktaladı.



