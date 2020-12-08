Benfica'dan Napoli'ye 'Elmas' teklifi!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'de top koşturan Eljif Elmas için flaş bir iddia gündeme geldi.



Portekiz basınının haberine göre Benfica, orta saha oyuncusu Eljif Elmas için Napoli'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Teklife sıcak bakmayan Napoli, Makedon futbolcu için 20 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu belirledi.



Benfica, bu bedeli yüksek bulsa da Eljif'in potansiyeline güvendiği için indirim ile transferi tamamlamaya çalışacak.



Eljif Elmas, milli takımı Kuzey Makedonya ile birlikte tarihi bir başarıya imza attı ve ülkesinin ilk kez Avrupa Şampiyonası'na gitmesinde başrol oynadı.



