Benfica'dan itiraf: 'Avantajımızı kullandık'

UEFA Avrupa Ligi'ndeile 0-0 berabere kalarak tur atlayansavunma oyuncusu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.İlk maçtaki skorun önemine vurgu yapan Ferro, "İstanbul'da avantajlı bir sonuç aldık ve bunu nasıl kullanacağımızı biliyorduk. Ayrıca burada oyunu daha iyi kontrol ettik. Kompakt bir şekilde iyi savunma yaptık. Her maçta olduğu gibi yine kazanmak istedik ama olmadı" dedi.Ferro sözlerini, "Hem ligde hem Avrupa Ligi'nde Benfica her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Rakip kim olursa olsun aynı şekilde mücadele edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.