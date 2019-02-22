Benfica'dan itiraf: 'Avantajımızı kullandık'

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak tur atlayan Benfica'da savunma oyuncusu Ferro, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"KAZANMAK İSTEDİK AMA OLMADI"
İlk maçtaki skorun önemine vurgu yapan Ferro, "İstanbul'da avantajlı bir sonuç aldık ve bunu nasıl kullanacağımızı biliyorduk. Ayrıca burada oyunu daha iyi kontrol ettik. Kompakt bir şekilde iyi savunma yaptık. Her maçta olduğu gibi yine kazanmak istedik ama olmadı" dedi.
"RAKİP KİM OLURSA OLSUN"
Ferro sözlerini, "Hem ligde hem Avrupa Ligi'nde Benfica her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Rakip kim olursa olsun aynı şekilde mücadele edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.
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"KAZANMAK İSTEDİK AMA OLMADI"
İlk maçtaki skorun önemine vurgu yapan Ferro, "İstanbul'da avantajlı bir sonuç aldık ve bunu nasıl kullanacağımızı biliyorduk. Ayrıca burada oyunu daha iyi kontrol ettik. Kompakt bir şekilde iyi savunma yaptık. Her maçta olduğu gibi yine kazanmak istedik ama olmadı" dedi.
"RAKİP KİM OLURSA OLSUN"
Ferro sözlerini, "Hem ligde hem Avrupa Ligi'nde Benfica her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Rakip kim olursa olsun aynı şekilde mücadele edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.
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