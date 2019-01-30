Benfica'dan Fenerbahçe'ye Castillo cevabı!

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer etmek istediği forvet oyuncusu Nicolas Castillo için Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira'dan açıklama geldi.Fenerbahçe'nin Castillo için Benfica'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi ve kiralama ücreti olarak 4 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre ise Benfica Başkanı Luís Filipe Vieira, futbolcunun kiralık satılmasına karşı çıktı. Portekizli başkan, Şilili forveti bonservisiyle satmak isterken belirlediği ücret ise 10 milyon euro.Yaz aylarında 7,8 milyon euroya UNAM Pumas'tan transfer edildiği Benfica'da sakatlık yaşayan ve sonrasınra rotasyonda değerlendirilen Castillo, 11 maçta 270 dakika süre adı, gol atamazken Fenerbahçe ile oynadıkları maçta 1 asist yaptı. Şili'de Universidad Catolica ile UNAM Pumas, Belçika'da Club Brugge, İtalya'da Frosinone ve Almanya'da Mainz formaları da giyen 1993 doğumlu oyuncu, kariyerinde 162 maçta 78 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.