Benfica'da Galatasaray öncesi sevindiren haber

Benfica'nın Galatasaray ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi Portekiz ekibinde sevindiren bir gelişme yaşandı.
Bir aydır sakat olduğu için forma giyemeyen German Conti'nin antrenmanlara çıktığı ve Galatasaray maçında sahada olmasının beklendiği belirtildi.
GALATASARAY KARŞISINDA 3 İSİM YOK
Benfica defansında Conti'nin yerine 21 yaşındaki Portekizli stoper Ferro forma giyiyordu. Portekiz ekibinde sakatlığı bulunan Salvio, Fejsa ve Jardel ise Galatasaray karşısında oynayamayacak.
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Bir aydır sakat olduğu için forma giyemeyen German Conti'nin antrenmanlara çıktığı ve Galatasaray maçında sahada olmasının beklendiği belirtildi.
GALATASARAY KARŞISINDA 3 İSİM YOK
Benfica defansında Conti'nin yerine 21 yaşındaki Portekizli stoper Ferro forma giyiyordu. Portekiz ekibinde sakatlığı bulunan Salvio, Fejsa ve Jardel ise Galatasaray karşısında oynayamayacak.
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