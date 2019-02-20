Benfica'da Galatasaray öncesi sevindiren haber

nıny ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi Portekiz ekibinde sevindiren bir gelişme yaşandı.Bir aydır sakat olduğu için forma giyemeyen'nin antrenmanlara çıktığı ve Galatasaray maçında sahada olmasının beklendiği belirtildi.Benfica defansında Conti'nin yerine 21 yaşındaki Portekizli stoper Ferro forma giyiyordu. Portekiz ekibinde sakatlığı bulunan Salvio, Fejsa ve Jardel ise Galatasaray karşısında oynayamayacak.