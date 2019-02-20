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Benfica'da Galatasaray öncesi sevindiren haber

Benfica'da sakatlığı nedeniyle 1 aydır oynamayan Arjantinli defans oyuncusu German Conti'nin iyileştiği ve Galatasaray maçında oynayabileceği açıklandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica'da Galatasaray öncesi sevindiren haber
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20 Şubat 2019 15:48
Benfica'nın Galatasaray ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi Portekiz ekibinde sevindiren bir gelişme yaşandı.

Bir aydır sakat olduğu için forma giyemeyen German Conti'nin antrenmanlara çıktığı ve Galatasaray maçında sahada olmasının beklendiği belirtildi.

GALATASARAY KARŞISINDA 3 İSİM YOK

Benfica defansında Conti'nin yerine 21 yaşındaki Portekizli stoper Ferro forma giyiyordu. Portekiz ekibinde sakatlığı bulunan Salvio, Fejsa ve Jardel ise Galatasaray karşısında oynayamayacak.

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