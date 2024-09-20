'Benfica, Türk büyüsünü kullandı!'

💥KEREM AKTÜRKOĞLU BU KEZ DEVLER LİGİ'NDE ATTI!pic.twitter.com/6YvEzglPv1



— Sporxtv (@sporxtv) September 19, 2024

Benfica deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken, galibiyeti getiren gollerin Türk futbolculardan gelmesi yankı uyandırdı. Portekiz basını maç haberlerindeve'yü öne çıkardı.Record gazetesi Kızılyıldız-Benfica maçının haber başlığını '' şeklinde attı. Haberde 'Kerem Aktürkoğlu yine golünü attı' ifadesi kullanılırken, Orkun Kökçü'nün attığı ikinci gol içinde 'Serbest vuruştan direkt vuruşla harika bir gol attı' yorumu yapıldı.Zerozero internet sitesindeki haberde '' başlığı kullanıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Mais Futebol'da gollerin Türk futbolculardan gelmesine vurgu yapıldı: "Mais Futebol'daki haberin devamında Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açıldı. Portekiz ekibinin yeni transferinin ikinci maçında ikinci golünü attığı vurgulanarak "" denildi.Ojogo gazetesi Orkun Kökçü-Kerem Aktürkoğlu birlikteliğinin faydalarına odaklandı. Bu ikilinin ligdeki Santa Clara maçında birbirine gol attırdığı hatırlatılarak, bu kez takımın iki golüne de imza attıkları ifade edilerek '' ifadesi kullanıldı.Kerem Aktürkoğlu maçın ardından yaptığı değerlendirmede performansından ve galibiyetten çok mutlu olduğunu belirterek "" dedi.