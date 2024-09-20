'Benfica, Türk büyüsünü kullandı!'

Benfica deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken, galibiyeti getiren gollerin Türk futbolculardan gelmesi yankı uyandırdı. Portekiz basını maç haberlerinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü öne çıkardı.
'TÜRK BÜYÜSÜ'
Record gazetesi Kızılyıldız-Benfica maçının haber başlığını 'Benfica Türk büyüsünü kullanarak Belgrad'da zafere ulaştı' şeklinde attı. Haberde 'Kerem Aktürkoğlu yine golünü attı' ifadesi kullanılırken, Orkun Kökçü'nün attığı ikinci gol içinde 'Serbest vuruştan direkt vuruşla harika bir gol attı' yorumu yapıldı.
Zerozero internet sitesindeki haberde 'Türklerin zamanı' başlığı kullanıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Sezona en iyi şekilde başlayan Orkun Kökçü yeni bir hayata başlayacak gibi görünüyor. İkili mücadelelerde çok güçlü olduğunu kanıtladı ve direkt serbest vuruşla harika bir gol atarak da başrol oynadı. Aktürkoğlu ise ligdeki harika başlangıcın ardından Şampiyonlar Ligi'ne de merhaba dedi."
Mais Futebol'da gollerin Türk futbolculardan gelmesine vurgu yapıldı: "2024-25 model Benfica, yeni bir trendin izlerini taşıyor. Doğu Avrupa'dan başlayıp Orta Doğu ve Batı Asya'yı öpen uzak bir ülke olan Türkiye, Avrupa'nın en batılılaşmış kulüplerinden birine iki büyük figürünü verdi. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun isimlerinde kullanılan bazı harfler bizim klavyemizde bile yok ama sahada herkes birbirini anlıyor."
'UMUTLARI GÜÇLENDİRDİ'
Mais Futebol'daki haberin devamında Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açıldı. Portekiz ekibinin yeni transferinin ikinci maçında ikinci golünü attığı vurgulanarak "Galatasaray'da son yıllarda taraftarın ikonu haline gelen kanat oyuncusu Santa Clara karşısında ilk golünü atmıştı. Perşembe gecesi, sezona iyi başladığına yönelik umutları güçlendirdi" denildi.
Ojogo gazetesi Orkun Kökçü-Kerem Aktürkoğlu birlikteliğinin faydalarına odaklandı. Bu ikilinin ligdeki Santa Clara maçında birbirine gol attırdığı hatırlatılarak, bu kez takımın iki golüne de imza attıkları ifade edilerek 'Aktürkoğlu ve Kökçü ortaklığı genişliyor' ifadesi kullanıldı.
'LAKABIM HARRY POTTER'
Kerem Aktürkoğlu maçın ardından yaptığı değerlendirmede performansından ve galibiyetten çok mutlu olduğunu belirterek "Adım Kerem, lakabım Harry Potter. Mutluyum, galibiyeti hak ettik. Üç puanla başlamak önemli. Herkes tarafından iyi karşılandım ve bu yüzden oynarken kendimi rahat hissediyorum. Sahada kalitemi gösterdiğim için çok mutluyum" dedi.
'TÜRK BÜYÜSÜ'
Record gazetesi Kızılyıldız-Benfica maçının haber başlığını 'Benfica Türk büyüsünü kullanarak Belgrad'da zafere ulaştı' şeklinde attı. Haberde 'Kerem Aktürkoğlu yine golünü attı' ifadesi kullanılırken, Orkun Kökçü'nün attığı ikinci gol içinde 'Serbest vuruştan direkt vuruşla harika bir gol attı' yorumu yapıldı.
Zerozero internet sitesindeki haberde 'Türklerin zamanı' başlığı kullanıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Sezona en iyi şekilde başlayan Orkun Kökçü yeni bir hayata başlayacak gibi görünüyor. İkili mücadelelerde çok güçlü olduğunu kanıtladı ve direkt serbest vuruşla harika bir gol atarak da başrol oynadı. Aktürkoğlu ise ligdeki harika başlangıcın ardından Şampiyonlar Ligi'ne de merhaba dedi."
Mais Futebol'da gollerin Türk futbolculardan gelmesine vurgu yapıldı: "2024-25 model Benfica, yeni bir trendin izlerini taşıyor. Doğu Avrupa'dan başlayıp Orta Doğu ve Batı Asya'yı öpen uzak bir ülke olan Türkiye, Avrupa'nın en batılılaşmış kulüplerinden birine iki büyük figürünü verdi. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun isimlerinde kullanılan bazı harfler bizim klavyemizde bile yok ama sahada herkes birbirini anlıyor."
'UMUTLARI GÜÇLENDİRDİ'
Mais Futebol'daki haberin devamında Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açıldı. Portekiz ekibinin yeni transferinin ikinci maçında ikinci golünü attığı vurgulanarak "Galatasaray'da son yıllarda taraftarın ikonu haline gelen kanat oyuncusu Santa Clara karşısında ilk golünü atmıştı. Perşembe gecesi, sezona iyi başladığına yönelik umutları güçlendirdi" denildi.
Ojogo gazetesi Orkun Kökçü-Kerem Aktürkoğlu birlikteliğinin faydalarına odaklandı. Bu ikilinin ligdeki Santa Clara maçında birbirine gol attırdığı hatırlatılarak, bu kez takımın iki golüne de imza attıkları ifade edilerek 'Aktürkoğlu ve Kökçü ortaklığı genişliyor' ifadesi kullanıldı.
'LAKABIM HARRY POTTER'
Kerem Aktürkoğlu maçın ardından yaptığı değerlendirmede performansından ve galibiyetten çok mutlu olduğunu belirterek "Adım Kerem, lakabım Harry Potter. Mutluyum, galibiyeti hak ettik. Üç puanla başlamak önemli. Herkes tarafından iyi karşılandım ve bu yüzden oynarken kendimi rahat hissediyorum. Sahada kalitemi gösterdiğim için çok mutluyum" dedi.
💥KEREM AKTÜRKOĞLU BU KEZ DEVLER LİGİ'NDE ATTI!pic.twitter.com/6YvEzglPv1
— Sporxtv (@sporxtv) September 19, 2024