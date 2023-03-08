Benfica toplam 7 golle çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Portekiz devi Benfica, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk etti.
Luz Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmayı Benfica 5-1 kazandı, toplamda ise 7-1'lik skora ulaşarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
38. dakikada Rafa Silva'nın golüyle öne geçen Benfica, 45+2'de Goncalo Ramos ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Portekiz ekibi, 57'de bir kez daha Goncalo Ramos ile farkı üçe çıkardı. 71'de Joao Mario'nun penaltısı ve 77'de David Neres'le skor 5-0'a yükseldi. 87'de Meijer'in golü ise maçın skorunu belirledi.
Bu skorla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıran ilk ekip Benfica oldu. Yarı finaldeki kura çekimi 17 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki House of European Football'da gerçekleştirilecek.
Luz Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmayı Benfica 5-1 kazandı, toplamda ise 7-1'lik skora ulaşarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
38. dakikada Rafa Silva'nın golüyle öne geçen Benfica, 45+2'de Goncalo Ramos ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Portekiz ekibi, 57'de bir kez daha Goncalo Ramos ile farkı üçe çıkardı. 71'de Joao Mario'nun penaltısı ve 77'de David Neres'le skor 5-0'a yükseldi. 87'de Meijer'in golü ise maçın skorunu belirledi.
Bu skorla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıran ilk ekip Benfica oldu. Yarı finaldeki kura çekimi 17 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki House of European Football'da gerçekleştirilecek.
Benfica, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiç yenilmedi!
✅4-1 Midtjylland
✅3-1 Midtjylland
✅2-0 D. Kiev
✅3-0 D. Kiev
✅2-0 M. Haifa
✅2-1 Juventus
⭕1-1 PSG
⭕1-1 PSG
✅4-3 Juventus
✅6-1 M. Haifa
✅2-0 C. Burgge
✅5-1 C. Brugge
12 Maç, 10 Galibiyet, 2 Beraberlik 📊 pic.twitter.com/AS7RMLZkZS
— Sporx (@sporx) March 7, 2023
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