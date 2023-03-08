Benfica toplam 7 golle çeyrek finalde

ura çekimi 17 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki House of European Football'da gerçekleştirilecek.

Benfica, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiç yenilmedi!



✅4-1 Midtjylland

✅3-1 Midtjylland

✅2-0 D. Kiev

✅3-0 D. Kiev

✅2-0 M. Haifa

✅2-1 Juventus

⭕1-1 PSG

⭕1-1 PSG

✅4-3 Juventus

✅6-1 M. Haifa

✅2-0 C. Burgge

✅5-1 C. Brugge



12 Maç, 10 Galibiyet, 2 Beraberlik 📊 pic.twitter.com/AS7RMLZkZS



— Sporx (@sporx) March 7, 2023

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Portekiz devi Benfica, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk etti.Luz Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmayı Benfica 5-1 kazandı, toplamda ise 7-1'lik skora ulaşarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.38. dakikada Rafa Silva'nın golüyle öne geçen Benfica, 45+2'de Goncalo Ramos ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Portekiz ekibi, 57'de bir kez daha Goncalo Ramos ile farkı üçe çıkardı. 71'de Joao Mario'nun penaltısı ve 77'de David Neres'le skor 5-0'a yükseldi. 87'de Meijer'in golü ise maçın skorunu belirledi.Bu skorla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıran ilk ekip Benfica oldu. Yarı finaldeki k