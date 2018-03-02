Talisca için Portekiz'den flaş açıklama

2 yıldır kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve geçtiğimiz günlerde Benfica ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Talisca, 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından ''Beşiktaş'tan ayrılmak hiçbir zaman istemedim. Burada ben ve ailem çok mutluyuz. Sözleşme imzalamaya zorlandım'' sözlerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Portekiz basınına konuşan Talisca'nın temsilcisi Carlos Leite, ilginç bir açıklamada bulundu.
Carlos Leite yaptığı açıklamada Talisca'nın zorlanmadığını söylerken ''Talisca sözleşme imzalamak için zorlanmadı. Kendisine sözleşme yenilemesinin daha iyi olacağını söyledim. Zorlandığını söylemesi yanlış oldu. Sözleşme haberinden sonra Beşiktaş taraftarları üzüldü. Bu da Talisca üzerinde bir baskı yaratıyor'' ifadelerini kullandı.
Benfica taraftarları ise bonservisi hala Benfica'da bulunan Brezilyalı yıldızı ağır sözlerle eleştirdi. Portekiz gazetesi A Bola'ya konuşan Benfica taraftarları, Talisca'yı sadık olmamak ile eleştirdi.
''KARİYERİNE ZARAR VERECEK!''
Portekiz ekibinin taraftarları, ''Karakter yoksunluğu kariyerine zarar verecek'', ''Parayı nereden alıyorsan onun yanındasın. Kariyerine Türkiye'de veya Çin'de başarılar!'', ''Saygısızsın Talisca. Kullandığın sözlere dikkat et!'' şeklinde yorumlarda bulundular.
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Carlos Leite yaptığı açıklamada Talisca'nın zorlanmadığını söylerken ''Talisca sözleşme imzalamak için zorlanmadı. Kendisine sözleşme yenilemesinin daha iyi olacağını söyledim. Zorlandığını söylemesi yanlış oldu. Sözleşme haberinden sonra Beşiktaş taraftarları üzüldü. Bu da Talisca üzerinde bir baskı yaratıyor'' ifadelerini kullandı.
Benfica taraftarları ise bonservisi hala Benfica'da bulunan Brezilyalı yıldızı ağır sözlerle eleştirdi. Portekiz gazetesi A Bola'ya konuşan Benfica taraftarları, Talisca'yı sadık olmamak ile eleştirdi.
''KARİYERİNE ZARAR VERECEK!''
Portekiz ekibinin taraftarları, ''Karakter yoksunluğu kariyerine zarar verecek'', ''Parayı nereden alıyorsan onun yanındasın. Kariyerine Türkiye'de veya Çin'de başarılar!'', ''Saygısızsın Talisca. Kullandığın sözlere dikkat et!'' şeklinde yorumlarda bulundular.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın