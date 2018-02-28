Benfica, Talisca ile sözleşmesini uzattı!

Portekiz ekibi Benfica, kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca'nın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

28 Şubat 2018 22:01
Benfica, Talisca ile sözleşmesini uzattı!
İki sezondur kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, kulübü Benfica ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Benfica, internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızın 2019'da bitecek sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattıklarını açıkladı.

MONACO İLGİLENİYORDU

Beşiktaş'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Talisca ile Fransa Ligi takımlarından Monaco da ilgileniyordu.

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 33 maça çıkarken 14 gol ve 3 asist kaydetti.





Kaynak: Sporx.com dış haberler

Diğer Haberler

Mario Balotelli'ye yeni talip Fransa'dan! Marsilya

Mario Balotelli'ye yeni talip Fransa'dan!
Alisson, Real Madrid'de oynamak istiyor! Real Madrid

Alisson, Real Madrid'de oynamak istiyor!
Belçika ile Portekiz sessiz kaldı! Dünya Kupası 2018

Belçika ile Portekiz sessiz kaldı!
'Lionel Messi 50 Grand Slam kazanırdı' Barcelona

"Lionel Messi 50 Grand Slam kazanırdı"
Fikret Orman: 'Başarısız bir sezon geçirdik Beşiktaş

Fikret Orman: "Başarısız bir sezon geçirdik
Ferreyra'dan Beşiktaş'a kötü haber! 'Benfica ile anlaştı' Beşiktaş

Ferreyra'dan Beşiktaş'a kötü haber! "Benfica ile anlaştı"
Son şampiyondan Dünya Kupası öncesi kötü hazırlık Dünya Futbolu

Son şampiyondan Dünya Kupası öncesi kötü hazırlık
İngiltere'den Nijerya karşısında iyi prova Dünya Futbolu

İngiltere'den Nijerya karşısında iyi prova
Çalışmamak için hiçbir sebep yok! Sosyal Medya Dedikoduları

Çalışmamak için hiçbir sebep yok!
Daha fazla göster
1

Stoke City, Shaqiri'yi tek şartla bırakıyor!
2

G.Saray Emre için teklifi yaptı! Fenerbahçe bekleniyor
3

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a teklif
4

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Galatasaray göndermesi!
5

Ümit Özat'ın Aziz Yıldırım ve Ali Koç cevabı!

6

Ali Koç: "FETÖ projesi olduğumu anlatmışssınız"
7

Aziz Yıldırım yönetimi ibra edildi! "Tehdit" iddiası...
8

Transferini Abdürrahim Albayrak bitirecek!
9

Ali Koç'un konuşması sırasında olay çıktı
10

Wenger'den Terim'e: ''Bennacer'i kaçırma''
yukarı ok