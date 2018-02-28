Benfica, Talisca ile sözleşmesini uzattı!

İki sezondur kiralık olarak Beşiktaş
forması giyen Talisca
, kulübü Benfica
ile olan sözleşmesini 2020
yılına kadar uzattı.
Benfica, internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızın 2019
'da bitecek sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattıklarını açıkladı.MONACO İLGİLENİYORDU
Beşiktaş'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Talisca ile Fransa Ligi takımlarından Monaco da ilgileniyordu.
24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 33 maça çıkarken 14 gol ve 3 asist kaydetti.
Kaynak: Sporx.com dış haberler