Benfica, Talisca ile sözleşmesini uzattı!

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İki sezondur kiralık olarakforması giyen, kulübüile olan sözleşmesiniyılına kadar uzattı.Benfica, internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızın'da bitecek sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattıklarını açıkladı.Beşiktaş'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Talisca ile Fransa Ligi takımlarından Monaco da ilgileniyordu.24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 33 maça çıkarken 14 gol ve 3 asist kaydetti.