Benfica, Talisca ile sözleşmesini uzattı!

İki sezondur kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, kulübü Benfica ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Benfica, Brezilyalı yıldızın 2019'da bitecek sözleşmesini 2020 yılına uzatıldığını açıkladı.
BENFICA FİNANSAL RAPORDA AÇIKLADI
Benfica, 2017/18 sezonunun 6 aylık dönemi için hazırlanan mali raporda Talisca'nın sözleşmesi'nin 2020'ye kadar uzatıldığını resmen duyurdu.
MONACO İLGİLENİYORDU
Beşiktaş'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Talisca ile Fransa Ligi takımlarından Monaco da ilgileniyordu.
24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 33 maça çıkarken 14 gol ve 3 asist kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
BENFICA FİNANSAL RAPORDA AÇIKLADI
Benfica, 2017/18 sezonunun 6 aylık dönemi için hazırlanan mali raporda Talisca'nın sözleşmesi'nin 2020'ye kadar uzatıldığını resmen duyurdu.
MONACO İLGİLENİYORDU
Beşiktaş'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Talisca ile Fransa Ligi takımlarından Monaco da ilgileniyordu.
24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 33 maça çıkarken 14 gol ve 3 asist kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın