Benfica, Talisca ile sözleşmesini uzattı!

BENFICA FİNANSAL RAPORDA AÇIKLADI

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İki sezondur kiralık olarakforması giyen, kulübüile olan sözleşmesiniyılına kadar uzattı. Benfica, Brezilyalı yıldızın'da bitecek sözleşmesini 2020 yılına uzatıldığını açıkladı.Benfica, 2017/18 sezonunun 6 aylık dönemi için hazırlanan mali raporda Talisca'nın sözleşmesi'nin 2020'ye kadar uzatıldığını resmen duyurdu.Beşiktaş'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Talisca ile Fransa Ligi takımlarından Monaco da ilgileniyordu.24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 33 maça çıkarken 14 gol ve 3 asist kaydetti.