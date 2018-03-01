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Benfica, Talisca ile sözleşmesini uzattı!

Portekiz ekibi Benfica, kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca'nın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Benfica, 6 aylık mali raporunda bu gelişmeyi resmen açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica, Talisca ile sözleşmesini uzattı!
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28 Şubat 2018 22:01
İki sezondur kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, kulübü Benfica ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Benfica, Brezilyalı yıldızın 2019'da bitecek sözleşmesini 2020 yılına uzatıldığını açıkladı.

BENFICA FİNANSAL RAPORDA AÇIKLADI

Benfica, 2017/18 sezonunun 6 aylık dönemi için hazırlanan mali raporda Talisca'nın sözleşmesi'nin 2020'ye kadar uzatıldığını resmen duyurdu.



MONACO İLGİLENİYORDU

Beşiktaş'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Talisca ile Fransa Ligi takımlarından Monaco da ilgileniyordu.

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 33 maça çıkarken 14 gol ve 3 asist kaydetti.





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