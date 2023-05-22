Benfica Sporting'den puanı son dakikada kurtardı

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Benfica, deplasmanda ezeli rakibi Sporting'le 2-2 berabere kaldı. Benfica iki farklı yenik duruma düşmesine rağmen 1 puanı kurtararak son haftaya Porto'nun 2 puan önünde girmeyi başardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Benfica Sporting'den puanı son dakikada kurtardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2023 00:40
Portekiz Ligi'nin derbi mücadelesinde lider Benfica, ezeli rakibi Sporting'e konuk oldu.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşma son dakika golüyle 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Sporting ilk yarıyı 39'da Trincao ve 44'te Diomande'nin golleriyle önde kapattı. İkinci yarıda maçı çevirmek için tüm kozlarını kullanan lider Benfica 71'de Aursnes ve 90+4'te 19 yaşındaki yıldız adayı Joao Neves'in golüyle 1 puanı kurtarmayı başardı.

Bu sonuçla Benfica puanını 84'e yükseltti ve ikinci Porto ile arasındaki puan farkını son haftaya girilirken 2'de tutmayı başardı. Sporting ise 71 puana yükselerek bu sezonu 4. sırada bitirmeyi garantiledi.

Lider Benfica son haftada ligden düşen sonuncu Santa Clara'yı sahasında ağırlayacak. Benfica bu maçı kazanırsa en yakın takipçisi Porto'nun Vitoria Guimaraes'le oynayacağı maçın skoruna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery