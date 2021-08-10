Benfica - Spartak Moskova maçı canlı olarak Tuttur'da

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu mücadelesinde Benfica ile Spartak Moskova karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Benfica - Spartak Moskova maçı canlı olarak Tuttur'da
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10 Ağustos 2021 09:44
Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ikinci maçında Benfica'nın konuğu Spartak Moskova. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Benfica'nın galibiyetine 1,29'luk oran verilirken Spartak Moskova'nın kazanmasına ise 5,20'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,90, 2,5 ALT oranı 1,94 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,45 olarak duyuruldu.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Benfica - Spartak Moskova mücadelesinde ilk golü Benfica'nın atmasına 1,26'lık oran verilirken Spartak Moskova'nın oranı 2,65 ve Gol olmaz oranı 12,00 olarak belirlendi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Benfica ile Spartak Moskova'nın karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol var oranı 1,62 olarak belirlendi. Maçın Karşılıklı gol yok oranı ise 1,69 olarak duyuruldu.

 


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