Benfica - Spartak Moskova maçı canlı olarak Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ikinci maçında Benfica'nın konuğu Spartak Moskova. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Benfica'nın galibiyetine 1,29'luk oran verilirken Spartak Moskova'nın kazanmasına ise 5,20'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,90, 2,5 ALT oranı 1,94 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,45 olarak duyuruldu.
BENFICA - SPARTAK MOSKOVA MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Benfica - Spartak Moskova mücadelesinde ilk golü Benfica'nın atmasına 1,26'lık oran verilirken Spartak Moskova'nın oranı 2,65 ve Gol olmaz oranı 12,00 olarak belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Benfica ile Spartak Moskova'nın karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol var oranı 1,62 olarak belirlendi. Maçın Karşılıklı gol yok oranı ise 1,69 olarak duyuruldu.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Benfica'nın galibiyetine 1,29'luk oran verilirken Spartak Moskova'nın kazanmasına ise 5,20'lik oran belirlendi. Maçın beraberlik oranı 3,90, 2,5 ALT oranı 1,94 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,45 olarak duyuruldu.
BENFICA - SPARTAK MOSKOVA MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Benfica - Spartak Moskova mücadelesinde ilk golü Benfica'nın atmasına 1,26'lık oran verilirken Spartak Moskova'nın oranı 2,65 ve Gol olmaz oranı 12,00 olarak belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Benfica ile Spartak Moskova'nın karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol var oranı 1,62 olarak belirlendi. Maçın Karşılıklı gol yok oranı ise 1,69 olarak duyuruldu.