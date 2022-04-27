Benfica, Roger Schmidt ile anlaştı!

Benfica, yeni teknik direktörünün Roger Schmidt olacağını açıkladı. Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada henüz resmi sözleşme imzalanmamış olsa da Alman teknik adam ile prensip olarak anlaşma sağlandığı belirtildi.



İKİ YILLIK SÖZLEŞME BEKLENİYOR



Portekiz'den Record'da yer alan habere göre ise; uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Benfica'nın iki yöneticisinin çarşamba günü son detayları görüşmek ve resmi sözleşme için Almanya'ya seyahat ettiği kaydedildi.



Medyanın haberinde 55 yaşındaki Schmidt ile iki yıllık resmi sözleşme imzalanmasının beklendiği ve bir yıl da opsiyon olacağı ifade edildi.



HEDEFİ DAVID NERES



Schmidt'in bir süredir Portekiz ekibiyle gelecek sezonun hedefleri için birlikte çalışma yürüttüğü ve transfer hedeflerinden birinin de Shakhtar Donetsk forması giyen David Neres olduğu aktarıldı.



BU SEZON İKİ KUPA KAZANDI



PSV ile sözleşmesi haziranda sona erecek Schmidt, bu sezon Hollanda ekibinde Süper Kupa ve Hollanda Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. PSV, ligde ise 71 puanla lider Ajax'ın 4 puan gerisinde yer alıyor.





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