Benfica - PSV maçı canlı olarak Tuttur'da!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile Hollanda temsilcisi PSV karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Benfica - PSV maçı canlı olarak Tuttur'da!
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18 Ağustos 2021 04:09
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica, sahasında PSV'yi konuk ediyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Benfica'nın galibiyetine 1,84'lük oran verilirken PSV galibiyetine 2,90 ve beraberliğe 2,95'lik oran belirlendi. Maçta 2,5 ALT oranı 1,72 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,61 olarak bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Benfica ile PSV'yi karşı karşıya getirecek maçta ilk golü Benfica'nın atmasına 1,56 oran verilirken ilk golü PSV'nin atmasına ise 1,98 oran belirlendi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 10,00 olarak açıklandı.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Zorlu mücadelede Karşlılıklı Gol var oranı 1,51 ve Karşılıklı gol yok seçeneği ise 1,84'ten bültende yer aldı.



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