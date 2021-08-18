Benfica - PSV maçı canlı olarak Tuttur'da!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica, sahasında PSV'yi konuk ediyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Benfica'nın galibiyetine 1,84'lük oran verilirken PSV galibiyetine 2,90 ve beraberliğe 2,95'lik oran belirlendi. Maçta 2,5 ALT oranı 1,72 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,61 olarak bültende yer aldı.
BENFICA - PSV MAÇI MAÇI TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Benfica ile PSV'yi karşı karşıya getirecek maçta ilk golü Benfica'nın atmasına 1,56 oran verilirken ilk golü PSV'nin atmasına ise 1,98 oran belirlendi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 10,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Zorlu mücadelede Karşlılıklı Gol var oranı 1,51 ve Karşılıklı gol yok seçeneği ise 1,84'ten bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Benfica'nın galibiyetine 1,84'lük oran verilirken PSV galibiyetine 2,90 ve beraberliğe 2,95'lik oran belirlendi. Maçta 2,5 ALT oranı 1,72 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,61 olarak bültende yer aldı.
BENFICA - PSV MAÇI MAÇI TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Benfica ile PSV'yi karşı karşıya getirecek maçta ilk golü Benfica'nın atmasına 1,56 oran verilirken ilk golü PSV'nin atmasına ise 1,98 oran belirlendi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 10,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Zorlu mücadelede Karşlılıklı Gol var oranı 1,51 ve Karşılıklı gol yok seçeneği ise 1,84'ten bültende yer aldı.
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