Benfica Porto maçı canlı izle hangi kanalda? Benfica Porto maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadeleleri yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Boluspor ile Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen hafta ertelenen son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın rövanşı 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.



Son 16 turundaki maçların programı şöyle:



Bugün



18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)



19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)



Yarın



14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)



18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)



20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)



24 Ocak Perşembe:



13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)



18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)



29 Ocak Perşembe:



20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)



SÜPER LİG'DE 18. HAFTA SONUÇLARI

Akhisarspor 1-3 Beşiktaş

Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe

BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor

Antalyaspor 0-0 Kayserispor

Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü

Alanyaspor 2-0 Sivasspor

Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir

Bursaspor 1-1 Fenerbahçe

Kasımpaşa 0-1 Çaykur Rizespor



SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)





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SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ







Türkiye Kupası son 16 turu mücadeleleri yarın oynanacak iki maçla başlayacak.Boluspor ile Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen hafta ertelenen son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın rövanşı 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.Son 16 turundaki maçların programı şöyle:Bugün18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)Yarın14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)24 Ocak Perşembe:13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)29 Ocak Perşembe:20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)Akhisarspor 1-3 BeşiktaşYeni Malatyaspor 3-2 GöztepeBB Erzurumspor 1-2 Atiker KonyasporAntalyaspor 0-0 KayserisporGalatasaray 6-0 MKE AnkaragücüAlanyaspor 2-0 SivassporTrabzonspor 2-4 Medipol BaşakşehirBursaspor 1-1 FenerbahçeKasımpaşa 0-1 Çaykur Rizespor

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.



İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.



