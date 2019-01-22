Benfica Porto maçı canlı izle hangi kanalda? Benfica Porto maçı saat kaçta?

Ziraat
Türkiye Kupası son 16 turu mücadeleleri yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Boluspor ile Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen hafta ertelenen son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın rövanşı 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.
Son 16 turundaki maçların programı şöyle:
Bugün
18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)
Yarın
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)
18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)
24 Ocak Perşembe:
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)
29 Ocak Perşembe:
20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)SÜPER LİG'DE 18. HAFTA SONUÇLARI
Akhisarspor 1-3 Beşiktaş
Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe
BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0-0 Kayserispor
Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü
Alanyaspor 2-0 Sivasspor
Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir
Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
Kasımpaşa 0-1 Çaykur RizesporSÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)
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