Benfica para değil, prestijin peşinde!

, yeni sezona geride kalan sezonun izlerini silmek için giriyor. Ligde üst üste dört kez mutlu sona ulaşmasının ardından şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Lizbon ekibi, Şampiyonlar Ligi gruplarında da sıfır çekmişti.Bu kupada yaşadığı hayalkırıklığının izlerini silerek prestijini düzeltmek isteyen Benfica için Şampiyonlar Ligi kulvarı öncelikli hedefi haline geldi.Portekiz ekibi son iki yılda Ederson'u 40 milyona Manchester City'ye, Lindelöf'ü 35 milyona Manchester United'a, Semedo'yu 30 milyona Barcelona'ya, Renato Sanchez'i 35 milyona Bayern Münih'e, Guedes'i 30 milyona PSG'ye ve Nico Gaitan'ı 25 milyon euroya Atletico Madrid'e gönderdi. Ancak yeni sezon için bu transfer politikası değiştirildi.Henüz yüksek meblağlar karşısında hiçbir önemli oyuncusunu elden çıkarmayan ve çıkarmayı da düşünmeyen kırmızı-beyazlılar, kadroyu koruyarak güçlü bir ekiple Devler Ligi'ne girme hedefi nedeniyle bu yönde bir tutum takınıyor.Takımın yıldız ismi Jonas, son dönemlerde sırtından geçirdiği sakatlık nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Ligde attığı 34 golle gol kralı olan yıldız forvetin durumu, Benfica cephesinin Fenerbahçe eşleşmesi öncesinde en önemli sorunu olarak öne çıkıyor.İki yeni forvet transferi, Benfica'nın ileri ucunun sarı-lacivertliler karşısında değişikliğe uğrayabileceğinin sinyallerini veriyor. Shakhtar formasıyla geçen sezon fırtına gibi esen Arjantinli Ferreyra veya Meksika'dan getirilen Şilili forvet Castillo Fenerbahçe karşısında takımın en önemli gol ümidi olacaklar gibi görünüyor.Teknik Direktör Rui Vitoria takıma üst üste şampiyonluklar kazandırdı. Ancak geçen sezonki çifte hayal kırıklığının ardından üzerinde şu an yoğun bir baskı var. Takımı yeniden diriltmek adına kimsenin takımdan gönderilmemesini istedi ve genç takımdan iki futbolcuyu A takıma monte etti. 19 yaşındaki Gedson Fernandes ve 18 yaşındaki Joao Felix'e hazırlık maçlarında ilk 11'de şans verdi ve randıman aldı. Şu an son derece formda olan bu iki isim, dikkat edilmesi gereken can yakma potansiyeline sahip sürpriz isimler olarak ortaya çıkabilir.Sahaya 4-3-3 dizilişiyle yayılan Benfica, hücum gücü yüksek bir ekip olarak öne çıkıyor. Benzer bir formasyonla sahaya çıkan Feyenoord karşısında Fenerbahçe'nin iyi bir performans sergilemesi ve istediği oyunu sahaya yansıtması, açık futbol anlayışıyla karşısında bulacağı Portekiz ekibine karşı da Cocu'nun kafasındakileri gerçekleştirme şansını artırabilir.Kanat oyuncuları ve kanattan içeri girişleri en etkili hücum varyasyonlarından olan kırmızı-beyazlıların, kanat beklerinin sıkça hücuma katılımlarının eşleşme sorunu yaratmamasına özen göstermek ise, dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri olacak.