Benfica'nın yeni başkanı Rui Costa!

Benfica kulübünün seçimlerinde Rui Costa, oyların %84.45'ini alarak yeni başkan seçildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Benfica'nın yeni başkanı Rui Costa!
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10 Ekim 2021 12:19
Benfica'da hapse giren başkan Luis Filipe Vieira'nın yerine yeni başkan Manuel Rui Costa oldu.

40.115 kulüp üyesinin oy kullandığı ve bu oy sayısının rekor olduğu seçimde Manuel Rui Costa, oyların yüzde 84.48'ini alarak kulübün 34. başkanı oldu.

Rui Costa, başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi seçimin en büyük galibi, etkileyici bir şekilde Benfica kulübüdür. Benfica için tarihi ve çok güzel bir gün geçirdik. Kulübe sevgisini gösteren üyelerimiz bu tarihi seçime imza attılar. Dünyada çok nadir görülen büyüklükte bir seçime imza attık. Benfica bu seçimden çok daha güçlü şekilde çıkıyor." açıklamasını yaptı.


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